Шольц и Трамп согласились, что нужно найти путь к справедливому миру в Украине

Трамп хочет завершения войны

Напомним, Дональд Трамп уже неоднократно подчеркивал, что войну России против Украины необходимо завершить. Для этого он хочет контактировать как с президентом Украины Владимиром Зеленским, так с российским диктатором Владимиром Путиным.

Также, как недавно заявлял Трамп, глава украинского государства уже готов к миру и может заключить соглашение для прекращения войны.

По данным Reuters, уже в начале января Киев может посетить Кит Келлог, которого избранный президент США номинировал на должность спецпредставителя по Украине. Такой визит уже подтвердил Зеленский.

Журналисты также выяснили, что Келлог пока не планирует ехать в Москву. Он ограничится визитами в европейские столицы.

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