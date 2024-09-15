Шольц хоче бачити в суді винних за підрив "Північних потоків"

Шольц у суботу, 14 вересня, під час спілкування з громадянами в місті Пренцлау назвав підрив газопроводів "Північний потік" і "Північний потік-2" терористичним актом.

"Ми закликаємо всі органи безпеки і Федеральну прокуратуру провести розслідування, не оглядаючись ні на кого", - заявив канцлер Німеччини.

Він додав, що у справі про підрив "Північних потоків" не повинно нічого приховуватися.

"І ми хочемо притягнути тих, хто це зробив, до відповідальності в Німеччині, якщо ми зможемо до них дістатися. Можете на це розраховувати, і ми не дамо їм жодної поблажки", - сказав Шольц.