Подоляк заперечив обвинувачення щодо причетності України до вибухів на "Північному потоці"
Україна не має жодного стосунку до вибухів на "Північному потоці". Вона не отримала від них жодної стратегічної чи тактичної переваги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови ОП Михайла Подоляка у коментарі Reuters.
Радник президента спростував причетність України до вибухів, які пошкодили газопровід "Північний потік-2", замість цього вказавши на Росію.
"Такий акт можна здійснити тільки за наявності величезних технічних і фінансових ресурсів... і хто всім цим володів на момент бомбардування? Тільки Росія", - заявив Подоляк.
Як заявили польські прокурори в середу, Польща отримала європейський ордер на арешт, виданий Берліном у зв'язку з нападом, проте підозрюваний, українець на ім'я Володимир З., уже покинув Польщу.
"Україна не має жодного стосунку до вибухів на "Північному потоці", - заявив Подоляк, додавши, що Україна не отримала від вибухів жодної стратегічної або тактичної переваги.
Росія вже звинуватила США, Велику Британію та Україну у вибухах, які значною мірою відрізали російський газ від прибуткового європейського ринку. Ці країни заперечують свою причетність.
Як зазначає видання, Німеччина, Данія і Швеція почали розслідування інциденту, і шведи виявили сліди вибухових речовин на кількох предметах, витягнутих із місця вибуху, що підтвердило, що вибухи були навмисними.
Що передувало
Нагадаємо, вчора стало відомо, що Німеччина видала ордер на арешт дайвера-українця, якого підозрюють у підриві газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2". Він міг виїхати з Польщі в Україну.
Детальніше про справу щодо підривів "Північних потоків" - у матеріалі РБК-Україна.
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