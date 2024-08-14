Підрив "Північних потоків". Німеччина видала ордер на арешт підозрюваного українця, - ЗМІ
Німеччина видала ордер на арешт дайвера-українця, якого підозрюють у підриві газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2". Він міг виїхати з Польщі в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau та DW.
Низка німецьких ЗМІ у середу, 14 серпня, повідомили, що слідчі вважають українського інструктора з дайвінгу на ім'я Володимир, який останнім часом проживав у Польщі, причетним до підриву газопроводів.
За даними журналістів ARD, Süddeutsche Zeitung (SZ) та Die Zeit, ще на початку червня генеральний прокурор Німеччини Єнс Роммель видав перший ордер на арешт головного підозрюваного.
Слідство також підозрює двох інших громадян України - чоловіка та жінку. Правоохоронці вважають, що вони також брали участь у підриві, ймовірно, як водолази, які встановлювали вибухові заряди на трубопроводах.
При цьому Reuters з посиланням на Національну прокуратуру Польщі пише, що підозрюваний у підриві газогонів повернувся в Україну.
Речниця польської прокуратури Анна Адам’як заявила, що у червні німецька влада направила до окружної прокуратури у Варшаві європейський ордер на арешт громадянина України Володимира З. у зв’язку з відкритим проти нього провадженням у Німеччині.
"Зрештою, Володимир З. не був затриманий, оскільки на початку липня він залишив територію Польщі, перетнувши польсько-український кордон", - поінформувала речниця.
Підрив "Північних потоків"
Нагадаємо, наприкінці вересня 2022 року три з чотирьох гілок газопроводів для перекачування російського газу в Європу були зруйновані. Були пошкоджені газогони "Північний потік" та "Північний потік-2".
Пізніше експерти та правоохоронці заявили, що на трубопроводах, що пролягають між Росією та Німеччиною під Балтійським морем, були закладені вибухові пристрої.
Низка ЗМІ повідомляли про нібито український слід. Україна свою причетність до підриву заперечує. Також була версія щодо причетності Росії.
Детальніше про справу щодо підривів "Північних потоків" - у матеріалі РБК-Україна.
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