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Шольц хочет видеть в суде виновных за подрыв "Северных потоков"

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что хочет, чтобы ответственные за подрыв трубопроводов "Северный поток" были привлечены к ответственности. Он призвал провести расследование, "не оглядываясь ни на кого".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцлера, которого цитирует издание DW.

Шольц в субботу, 14 сентября, в ходе общения с гражданами в городе Пренцлау назвал подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" террористическим актом.

"Мы призываем все органы безопасности и Федеральную прокуратуру провести расследование, не оглядываясь ни на кого", - заявил канцлер Германии.

Он добавил, что по делу о подрыве "Северных потоков" не должно ничего скрываться.

"И мы хотим привлечь тех, кто это сделал, к ответственности в Германии, если мы сможем до них добраться. Можете на это рассчитывать, и мы не дадим им никакой поблажки", - сказал Шольц.

 

Подрыв "Северных потоков"

Напомним, в сентябре 2022 года были повреждены газопроводы для перекачки российского газа в Европу "Северный поток" и "Северный поток-2".

В рамках расследования было установлено, что трубопроводы, пролегающие между Россией и Германией в Балтийском море, были подорваны взрывными устройствами. Ряд СМИ заявил о якобы украинском следе, не исключали и причастность России.

Также недавно сообщалось, что Германия выдала ордер на арест дайвера-украинца, подозреваемого в подрыве газопроводов.

Украина отвергает обвинения в причастности в подрыве "Северных потоков".

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