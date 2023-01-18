Шольц готовий передати Leopard Україні лише за однієї умови, - ЗМІ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц може погодитись на передачу Україні танків Leopard 2, лише якщо США, у свою чергу, постачатимуть Abrams.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Suddeutsche Zeitung .

Як зазначає видання, Шольц, коментуючи постачання німецьких танків Україні, вже кілька разів наголошував, що його країна не діятиме в цьому питанні самотужки.

При цьому в Suddeutsche Zeitung додають, що США вимагають від уряду ФРН не лише дозволити постачання Leopard з інших країн в Україну, а й розпочати передачу самостійно.

Варто зауважити, що цього тижня відбудеться зустріч у форматі "Рамштайн", у якій візьме участь новий міністр оборони ФРН Борис Пісторіус. Але досі неясно, чи прийме Берлін позитивне рішення про танки для України.