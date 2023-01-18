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Шольц готов передать Leopard Украине только при одном условии, - СМИ

Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Канцлер Германии Олаф Шольц может согласится на передачу Украине танков Leopard 2, только если США, в свою очередь, поставят Abrams.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Suddeutsche Zeitung.

Как отмечает издание, Шольц, комментируя поставки немецких танков Украине, уже несколько раз подчеркивал, что его страна не будет действовать в этом вопросе в одиночку.

При этом в Suddeutsche Zeitung добавляют, что США требуют от правительства ФРГ не только разрешить поставки Leopard из других стран в Украину, но и начать передачу самостоятельно.

Стоит заметить, что на этой неделе состоится встреча в формате "Рамштайн", в которой примет участие новый министр обороны ФРГ Борис Писториус. Но до сих пор неясно, примет ли Берлин положительное решение о танках для Украины.

Напомним, сегодня, 18 января, в ходе Всемирного экономического форума Шольц уклонился от ответа на вопрос о танках Leopard для ВСУ, но заверил, что его страна продолжит поддерживать Украину.

Более детально о возможных поставках немецких "Леопардов" Украине можете узнать в материале РБК-Украина.

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