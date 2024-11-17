Шольц про дзвінок Путіну: він не змінив своєї думки про війну в Україні

Виступаючи в аеропорту Берліна в неділю, 17 листопада, безпосередньо перед своїм від'їздом на саміт G20 до Бразилії, Шольц сказав, що варто поговорити з Путіним, щоб розвіяти будь-які ілюзії, які він міг плекати, що Захід збирається відмовитися від підтримки України.

"Розмова була дуже докладною, але сприяла визнанню того, що мало що змінилося у поглядах президента Росії на війну - і це погані новини", - сказав Шольц журналістам.

Він додав, посилаючись на швидке повернення Дональда Трампа на пост президента США, що було б також погано, якби Вашингтон підтримував регулярні контакти з Путіним, тоді як жоден європейський лідер цього не робив.