Шольц о звонке Путину: он не изменил своего мнения о войне на Украине

Выступая в аэропорту Берлина в воскресенье, 17 ноября, непосредственно перед своим отъездом на саммит G20 в Бразилию, Шольц сказал, что стоило поговорить с Путиным, чтобы развеять любые иллюзии, которые он мог лелеять, что Запад собирается отказаться от поддержки Украины.

"Беседа была очень подробной, но способствовала признанию того, что мало что изменилось во взглядах президента России на войну - и это нехорошие новости", - сказал Шольц журналистам.

Он добавил, ссылаясь на скорое возвращение Дональда Трампа на пост президента США, что было бы также нехорошо, если бы Вашингтон поддерживал регулярные контакты с Путиным, в то время как ни один европейский лидер этого не делал.