UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Шольц дорікнув країнам ЄС: більшість робить недостатньо для допомоги Україні

Фото: Олаф Шольц, канцлер Німеччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Більшість країн Європейського союзу надають Україні, яка перебуває у стані війни з Росією, недостатню кількість допомоги.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"У багатьох столицях (країн Європи - ред.) мають поставити запитання: чи достатньо ми робимо (у питанні допомоги Україні - ред.)? Відповідь у більшості випадків може бути лише негативною", - заявив Шольц у ході виступу перед журналістами після сьогоднішнього саміту Європейської ради.

Він додав, що Німеччина, яка є головним європейським союзником України у питанні військової допомоги, не може надавати її сама.

Допомога Україні від Німеччини

Нагадаємо, Німеччина - один із основних союзників України після початку повномасштабного вторгнення росіян. Вона вже передала нашим військовим зенітні ракетні комплекси Patriot та IRIS-T, танки Leopard 2, бойові машини піхоти Marder та багато іншої техніки.

На 2024 рік Німеччина виділила 8 млрд євро на допомогу Україні у війні проти Росії.

Ще вчора, 31 січня, Шольц під час свого виступу у Бундестазі закликав країни Європи збільшити допомогу Україні.

Також учора Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли ракети для ППО, всюдиходи та бронетранспортери.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвросоюзДопомога УкраїніВійськова допомогаОлаф ШольцВійна Росії проти України