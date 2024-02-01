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Шольц упрекнул страны ЕС: большинство делает недостаточно для помощи Украине

Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Большинство стран Европейского союза предоставляют Украине, которая находится в состоянии войны с Россией, недостаточное количество помощи.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Во многих столицах (стран Европы - ред.) должны задаться вопросом: достаточно ли мы делаем (в вопросе помощи Украине - ред.)? Ответ в большинстве случаев может быть только отрицательным", - заявил Шольц в ходе выступления перед журналистами после сегодняшнего саммита Европейского совета. 

Он добавил, что Германия, которая является главным европейским союзником Украины в вопросе военной помощи, не может оказывать ее в одиночку.

Помощь Украине от Германии

Напомним, Германия - один из основных союзников Украины после начала полномасштабного вторжения россиян. Она уже передала нашим военным зенитные ракетные комплексы Patriot и IRIS-T, танки Leopard 2, боевые машины пехоты Marder и много другой техники. 

На 2024 год Германия выделила 8 млрд евро на помощь Украине в войне против России. 

Еще вчера, 31 января, Шольц во время своего выступления в Бундестаге призвал страны Европы увеличить помощь Украине

Также вчера Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли ракеты для ПВО, вездеходы и бронетранспортеры.

 

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ЕвросоюзПомощь УкраинеВоенная помощьОлаф ШольцВойна России против Украины