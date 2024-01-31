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"Не може залежати лише від Німеччини". Шольц закликав Європу збільшити допомогу Україні

Берлін, Середа 31 січня 2024 15:47
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"Не може залежати лише від Німеччини". Шольц закликав Європу збільшити допомогу Україні Фото: Олаф Шольц, канцлер Німеччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Європейська допомога Україні не повинна залежати лише від Німеччини. Іншим країнам також потрібно посилити підтримку.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RP Online.

"Вона (допомога Україні - ред.) не може залежати тільки від Німеччини", - заявив Шольц під час виступу в Бундестазі.

Він уточнив, що Німеччина надасть Україні понад половину всієї допомоги у 2024 році від країн Європи.

"Ми маємо підтримати Україну в її боротьбі за свободу", - наголосив канцлер.

Він також додав, що в Європі має діяти принцип, за якого кордони будь-якої країни не змінюватимуть шляхом сили.

Допомога Україні від Німеччини

Нагадаємо, Німеччина є одним з основних союзників України з початку повномасштабного вторгнення Росії. Наші військові вже отримали від ФРН танки Leopard 2, зенітні ракетні комплекси Patriot та IRIS-T, зенітки Gepard і не лише.

Сьогодні, 31 січня, стало відомо, що Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли ракети для ППО, всюдиходи та бронетранспортери.

У 2024 році Німеччина планує надати Україні допомогу на 8 млрд євро.

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Євросоюз Допомога Україні Військова допомога Олаф Шольц
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