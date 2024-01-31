"Не може залежати лише від Німеччини". Шольц закликав Європу збільшити допомогу Україні

Європейська допомога Україні не повинна залежати лише від Німеччини. Іншим країнам також потрібно посилити підтримку.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RP Online .

"Вона (допомога Україні - ред.) не може залежати тільки від Німеччини", - заявив Шольц під час виступу в Бундестазі.

Він уточнив, що Німеччина надасть Україні понад половину всієї допомоги у 2024 році від країн Європи.

"Ми маємо підтримати Україну в її боротьбі за свободу", - наголосив канцлер.

Він також додав, що в Європі має діяти принцип, за якого кордони будь-якої країни не змінюватимуть шляхом сили.

Допомога Україні від Німеччини

Нагадаємо, Німеччина є одним з основних союзників України з початку повномасштабного вторгнення Росії. Наші військові вже отримали від ФРН танки Leopard 2, зенітні ракетні комплекси Patriot та IRIS-T, зенітки Gepard і не лише.

Сьогодні, 31 січня, стало відомо, що Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли ракети для ППО, всюдиходи та бронетранспортери.

У 2024 році Німеччина планує надати Україні допомогу на 8 млрд євро.