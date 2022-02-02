UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Шольц анонсировал поездку в Москву на встречу с Путиным

Автор: Артем Горовенко

Немецкий канцлер Олаф Шольц тоже намерен посетить Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Одной из центральных тем станет угроза вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZDF.

"Ситуация очень серьезная. Нельзя упускать из виду тот факт, что к границе с Украиной переброшено большое количество солдат. Поэтому очень важно быть предельно ясным в том, что нападение на территориальную целостность Украины будет иметь очень высокую цену", - заявил Шольц.

По его словам, он в ближайшее время проведет переговоры с Путиным, но сначала будет визит в США.

"Дело в том, что здесь происходит согласованная политика и мы принимаем хорошо подготовленные решения", - отметил канцлер и добавил, что "будет выступать в Москве по необходимым вопросам".

Отметим, до этого Шольц говорил, что переговоры с Россией должны послужить толчком для урегулирования ситуации вокруг Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон не исключает встречу с Путиным из-за ситуации вокруг Украины. По его словам, для этого он готов поехать в Россию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинОлаф ШольцВторжение России в Украину