Макрон не исключает встречу с Путиным из-за Украины в ближайшее время

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает встречу с российским президентом Владимиром Путиным из-за ситуации вокруг Украины. По его словам, для этого он готов поехать в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24 .

В частности, Макрон заявил, что сегодня поговорит с американским коллегой Джо Байденом об угрозе российского вторжения в Украину. Он также отметил возможность поездки в Россию.

"Я ничего не исключаю", - ответил Макрон на вопрос о встрече с Путиным для поиска дипломатического выхода из сложившегося кризиса.