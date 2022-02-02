Макрон не исключает встречу с Путиным из-за Украины в ближайшее время
Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает встречу с российским президентом Владимиром Путиным из-за ситуации вокруг Украины. По его словам, для этого он готов поехать в Россию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.
В частности, Макрон заявил, что сегодня поговорит с американским коллегой Джо Байденом об угрозе российского вторжения в Украину. Он также отметил возможность поездки в Россию.
"Я ничего не исключаю", - ответил Макрон на вопрос о встрече с Путиным для поиска дипломатического выхода из сложившегося кризиса.
Напомним, сегодня Путин обсуждал ситуацию вокруг Украины с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном, который заявил ему о необходимости привлечения Киева к переговорам.
В то же время российский президент обвинил Украину в якобы "саботаже" минских соглашений.