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Шольц анонсував поїздку до Москви на зустріч з Путіним

Автор: Артем Горовенко

Німецький канцлер Олаф Шольц теж має намір відвідати Москву для зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Однією з центральних тем стане загроза вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZDF.

"Ситуація дуже серйозна. Не можна випускати з уваги той факт, що до кордону з Україною перекинуто велику кількість солдат. Тому дуже важливо бути гранично ясним в тому, що напад на територіальну цілісність України буде мати дуже високу ціну", - заявив Шольц.

За його словами, він найближчим часом проведе переговори з Путіним, але спочатку буде візит до США.

"Справа в тому, що тут відбувається узгоджена політика і ми приймаємо добре підготовлені рішення", - зазначив канцлер і додав, що "виступатиме в Москві з необхідних питань".

Зазначимо, до цього Шольц говорив, що переговори з Росією повинні послужити поштовхом для врегулювання ситуації навколо України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон не виключає зустріч з Путіним через ситуацію навколо України. За його словами, для цього він готовий поїхати в Росію.

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Володимир ПутінОлаф ШольцВторгнення Росії до України