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Від шоколаду до масла: США пригрозили ЄС тарифами у 17% на продукти

Вашингтон, Субота 05 липня 2025 14:22
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Від шоколаду до масла: США пригрозили ЄС тарифами у 17% на продукти Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

США пригрозили митними тарифами у 17% країнам ЄС. Їх можуть запровадити на продукти харчування та сільськогосподарську продукцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як зазначає видання, такі тарифи вдарять по багатьох компаніях - від бельгійського шоколаду до вершкового масла Kerrygold з Ірландії, оливкової олії з Італії, Іспанії та Франції, які є найбільшими торговцями в США.

Джерела видання підтвердили, що комісар ЄС з питань торгівлі Марош Шефчович отримав попередження у четвер, 3 липня, коли зустрівся з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, торговим представником Джеймісоном Гріром та міністром торгівлі Говардом Лутніком.

Посли ЄС були проінформовані про цю загрозу в п'ятницю. Речник Єврокомісії Олоф Гілл того ж дня наполягав, що ЄС і далі оптимістично оцінює шанси досягнення політичної угоди про торгівлю зі США.

Мита Трампа для ЄС

Президент США Дональд Трамп попередив, що збирається ввести 50% мита на товари з Європейського Союзу з 1 червня цього року.

За його словами, переговори з ЄС зайшли в глухий кут і йому було "дуже тяжко мати справу" з блоком. Він заявив, що ЄС встановлює численні торгівельні бар’єри: податок на додану вартість, штрафи для американських корпорацій, нетарифні обмеження, валютні маніпуляції та "необґрунтовані судові позови". Це нібито призводить до щорічного торговельного дефіциту США з ЄС у понад 250 млрд доларів.

Нагадаємо, Трамп 2 квітня заявив, що накладе мита на товари з усіх країн світу. Для ЄС була вища ставка у 20%. У відповідь ЄС оголосив мита на американські товари.

Вже 9 квітня Дональд Трамп ввів 90-денну паузу на митні тарифи для низки країн, окрім Китаю.

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