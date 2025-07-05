Від шоколаду до масла: США пригрозили ЄС тарифами у 17% на продукти
США пригрозили митними тарифами у 17% країнам ЄС. Їх можуть запровадити на продукти харчування та сільськогосподарську продукцію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Як зазначає видання, такі тарифи вдарять по багатьох компаніях - від бельгійського шоколаду до вершкового масла Kerrygold з Ірландії, оливкової олії з Італії, Іспанії та Франції, які є найбільшими торговцями в США.
Джерела видання підтвердили, що комісар ЄС з питань торгівлі Марош Шефчович отримав попередження у четвер, 3 липня, коли зустрівся з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, торговим представником Джеймісоном Гріром та міністром торгівлі Говардом Лутніком.
Посли ЄС були проінформовані про цю загрозу в п'ятницю. Речник Єврокомісії Олоф Гілл того ж дня наполягав, що ЄС і далі оптимістично оцінює шанси досягнення політичної угоди про торгівлю зі США.
Мита Трампа для ЄС
Президент США Дональд Трамп попередив, що збирається ввести 50% мита на товари з Європейського Союзу з 1 червня цього року.
За його словами, переговори з ЄС зайшли в глухий кут і йому було "дуже тяжко мати справу" з блоком. Він заявив, що ЄС встановлює численні торгівельні бар’єри: податок на додану вартість, штрафи для американських корпорацій, нетарифні обмеження, валютні маніпуляції та "необґрунтовані судові позови". Це нібито призводить до щорічного торговельного дефіциту США з ЄС у понад 250 млрд доларів.
Нагадаємо, Трамп 2 квітня заявив, що накладе мита на товари з усіх країн світу. Для ЄС була вища ставка у 20%. У відповідь ЄС оголосив мита на американські товари.
Вже 9 квітня Дональд Трамп ввів 90-денну паузу на митні тарифи для низки країн, окрім Китаю.
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