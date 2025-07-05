От шоколада до масла: США пригрозили ЕС тарифами в 17% на продукты
США пригрозили таможенными тарифами в 17% странам ЕС. Их могут ввести на продукты питания и сельскохозяйственную продукцию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Как отмечает издание, такие тарифы ударят по многим компаниям - от бельгийского шоколада до сливочного масла Kerrygold из Ирландии, оливкового масла из Италии, Испании и Франции, которые являются крупнейшими торговцами в США.
Источники издания подтвердили, что комиссар ЕС по вопросам торговли Марош Шефчович получил предупреждение в четверг, 3 июля, когда встретился с министром финансов США Скоттом Бессентом, торговым представителем Джеймисоном Гриром и министром торговли Говардом Лутником.
Послы ЕС были проинформированы об этой угрозе в пятницу. Спикер Еврокомиссии Олоф Гилл в тот же день настаивал, что ЕС и дальше оптимистично оценивает шансы достижения политического соглашения о торговле с США.
Пошлины Трампа для ЕС
Президент США Дональд Трамп предупредил, что собирается ввести 50% пошлины на товары из Европейского Союза с 1 июня этого года.
По его словам, переговоры с ЕС зашли в тупик и ему было "очень тяжело иметь дело" с блоком. Он заявил, что ЕС устанавливает многочисленные торговые барьеры: налог на добавленную стоимость, штрафы для американских корпораций, нетарифные ограничения, валютные манипуляции и "необоснованные судебные иски". Это якобы приводит к ежегодному торговому дефициту США с ЕС в более 250 млрд долларов.
Напомним, Трамп 2 апреля заявил, что наложит пошлины на товары из всех стран мира. Для ЕС была более высокая ставка в 20%. В ответ ЕС объявил пошлины на американские товары.
Уже 9 апреля Дональд Трамп ввел 90-дневную паузу на таможенные тарифы для ряда стран, кроме Китая.
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