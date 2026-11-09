"Шоколадного" вперед: ГУР показало, як росіяни женуть африканських найманців на смерть
Російські загарбники використовують завербованих іноземців, зокрема громадян африканських країн, як живий щит під час пересування у зоні ураження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис ГУР Міноборони України.
Українським розвідникам вдалося перехопити розмову окупантів зі складу 39-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил РФ.
У радіоперехопленні командир російського підрозділу дає чіткі інструкції підлеглому, наказуючи пускати попереду себе африканського найманця у кіллзоні (ділянка місцевості, яка перебуває під щільним вогневим контролем противника).
"По тропинке, по тропинке иди все время: спокойно иди, воздух слушай - "шоколадного" впереди себя пускай. Метрах в двадцати пусть идет. Если что, будешь подсказывать ему голосом", - проінструктував командир окупантів.
У ГУР наголосили, що цей випадок є черговою ілюстрацією ставлення російських окупантів до іноземних громадян. Для військового керівництва РФ залучені іноземці є нічим іншим, як витратним матеріалом.
Нагадаємо, російські окупанти залучають до штурмових дій на Гуляйпільському напрямку завербованих найманців із країн Африки та Азії.
Зазначимо, африканські військовополонені звернулися до учасників саміту Росія-Африка із закликом вплинути на російську владу, щоб вони могли повернутися додому.