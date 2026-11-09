"Шоколадного" вперед: ГУР показало, как россияне гонят африканских наемников на смерть

Российские захватчики используют завербованных иностранцев, в том числе граждан африканских стран, как живой щит при передвижении в зоне поражения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГУР Минобороны Украины.

Украинским разведчикам удалось перехватить разговор окупантов из состава 39-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил РФ.

В радиоперехвате командир российского подразделения дает четкие инструкции подчиненному, приказывая пускать впереди себя африканского наемника в киллзоне (участок местности, находящийся под плотным огневым контролем противника).

"По тропинке, по тропинке иди все время: спокойно иди, воздух слушай - "шоколадного" впереди себя пускай. Метрах в двадцати пусть идет. Если что, будешь подсказывать ему голосом", - проинструктировал командир окупантов.

В ГУР подчеркнули, что этот случай является очередной иллюстрацией отношения российских оккупантов к иностранным гражданам. Для военного руководства РФ привлеченные иностранцы являются ничем иным, как расходным материалом.