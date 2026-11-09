ua en ru
Пн, 09 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Мирные переговоры Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

"Шоколадного" вперед: ГУР показало, как россияне гонят африканских наемников на смерть

16:16 09.11.2026 Пн
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
"Шоколадного" вперед: ГУР показало, как россияне гонят африканских наемников на смерть Фото: россияне гонят африканских наемников на смерть (t.me/DIUkraine)
Додати як бажане джерело в Google

Российские захватчики используют завербованных иностранцев, в том числе граждан африканских стран, как живой щит при передвижении в зоне поражения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГУР Минобороны Украины.

Украинским разведчикам удалось перехватить разговор окупантов из состава 39-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил РФ.

В радиоперехвате командир российского подразделения дает четкие инструкции подчиненному, приказывая пускать впереди себя африканского наемника в киллзоне (участок местности, находящийся под плотным огневым контролем противника).

"По тропинке, по тропинке иди все время: спокойно иди, воздух слушай - "шоколадного" впереди себя пускай. Метрах в двадцати пусть идет. Если что, будешь подсказывать ему голосом", - проинструктировал командир окупантов.

В ГУР подчеркнули, что этот случай является очередной иллюстрацией отношения российских оккупантов к иностранным гражданам. Для военного руководства РФ привлеченные иностранцы являются ничем иным, как расходным материалом.

Напомним, российские оккупанты привлекают к штурмовым действиям на Гуляйпольском направлении завербованных наемников из стран Африки и Азии.

Отметим, африканские военнопленные обратились к участникам саммита Россия-Африка с призывом повлиять на российские власти, чтобы они могли вернуться домой.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ГУР Война в Украине
Новости
НАТО направит представителя на переговоры в Абу-Даби: кто примет участие
НАТО направит представителя на переговоры в Абу-Даби: кто примет участие
Аналитика
Сдать территории без военного поражения – это капитуляция: интервью с Андреем Ильенко
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина Сдать территории без военного поражения – это капитуляция: интервью с Андреем Ильенко