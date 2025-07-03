Шоколадний - хіт сезону. Кейт Міддлтон показала, як носити трендовий колір (фото)

Який образ обрала Кейт Міддлтон

Під час прибуття до лікарні вона вийшла з авто в стильному наряді, який чудово підходить як для офіційних заходів, роботи, так і неформальних прогулянок.

Дружина принца Вільяма постала перед публікою в жакеті від італійського бренду Blaze Milano в нюдовому відтінку з тонкою смужкою. Під низ вона одягнула сорочку Ralph Lauren зі смугастим візерунком.

Образ Кейт Міддлтон (колаж: РБК-Україна)

Гармонійності верху додали штани шоколадного кольору зі злегка укороченим низом та стильні кросівки Veja.

Як Кейт Міддлтон носить шоколадний (фото: Getty Images)

Образ з поєднанням коричневого та нюдового відтінку випромінював розкіш та легкість.

Доповненням луку стали прикраси, серед яких сережки Cartier та кулон Auree Jewellery.

Шоколадний - хіт сезону: як носити модний колір

Темний коричневий продовжує займати провідні позиції в модних колекціях. І офіційний візит Кейт Міддлтон до лікарні вдало демонструє, як можна поєднувати цей колір.

Це універсальний відтінок, який став символом елегантності, природності та сучасного мінімалізму. Він відображає любов до природи та стійкої моди, а також вдало поєднується з трендом на приглушені палітри, які демонструють спокій та комфорт.

Шоколадний асоціюється з багатством і розкішшю. Його можна носити з нейтральними кольорами - білим, бежевим, сірим, а також з пастельними тонами, смарагдовим чи навіть рожевим.

Модний колір можна також носити у вигляді аксесуарів. Сумки, взуття чи ремені чудово доповнять базовий гардероб.