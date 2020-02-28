Мы шокированы решением Минэкоэнерго отказаться от диалога по "зеленому тарифу", - норвежский инвестор

Решение Министерства энергетики и защиты окружающей среды о передачи нового, более ужесточенного, варианта законопроекта о реструктуризации "зеленого тарифа" в парламент до завершения медиации с Энергосообществом ЕС шокировало инвесторов в зеленную энергетику. Об этом заявил генеральный директор норвежской NBT Ukraine Магнус Йохансен после выступления заместителя министра Константина Чижика на Украинском энергетическом форуме, передает РБК-Украина.

По словам Йохансена, заявление шло в разрез с продолжающимся диалогом на уровне Энергосообщества инвесторов и украинской власти - т.н. медиации.

"Мы шокированы позицией министерства и тем, что она озвучена публично сейчас. Ведь медиация продолжалась. Такие действия ставят под угрозу иностранные инвестиции в Украину. Необходим был диалог всех сторон для поиска решения, поэтому мы пошли на медиацию. Однако, если у вас нет возможности вести диалог всех сторон, то иностранный бизнес никогда не будет работать в Украине", - резюмировал инвестор.

Напомним, 27 февраля заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Константин Чижик презентовал очередную модель по урезанию "зеленых" тарифов во время Украинского энергетического форума.

Представленный вариант предусматривает для солнечных электростанций (СЭС), введенных в эксплуатацию после 2017 года, добровольную реструктуризацию "зеленого" тарифа в виде его снижения: на 15% - для станций мощностью менее 10 МВт, на 20% - для СЭС мощностью от 10 до 50 МВт, на 25% - для СЭС мощностью более 50 МВт.

При этом для каждой из категорий предлагается продление срока выплат на п'ять лет. Со своей стороны для ветроэлектростанций (ВЭС) предусмотрено снижение тарифа на 10% также с продлением срока выплат на п'ять лет. Кроме того, министерство предлагает для инвесторов дополнительную опцию в виде возможности добровольного снижения "зеленого" тарифа на 12,5% для СЭС и 5% для ВЭС без продления срока выплат.

Как ранее писало РБК-Украина, по словам премьер-министра Алексея Гончарука, Министерство энергетики и защиты окружающей среды находится в диалоге с инвесторами в солнечные и ветряные электростанции по поиску компромисса относительно взятых ранее государством обязательств по обеспечению для них ранее утвержденных законодательно "зеленых" тарифов.