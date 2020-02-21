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Кабмин против ретроспективного пересмотра "зеленых" тарифов, - Гончарук

Новости » Экономика     21.02.2020 - 13:19
Кабмин против ретроспективного пересмотра "зеленых" тарифов, - Гончарук
Фото: Алексей Гончарук (Виталий Носач, РБК-Украина)

По словам премьра, Кабмин ищет компромисс с инвесторами

Министерство энергетики и защиты окружающей среды находится в диалоге с инвесторами в солнечные и ветряные электростанции (СЭС, ВЭС) по поиску компромисса в отношении взятых ранее государством обязательств по обеспечению для них ранее утвержденных законодательно "зеленых" тарифов. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время часа вопросов к правительству, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы находимся в диалоге с рынком. Мы с ЕБРР и другими уважаемыми нашими инвесторами постоянно обсуждаем возможный компромисс и договоренность, чтобы не допустить ретроспективного изменения правил", - сказал Гончарук.

Кроме того, премьер отметил, что правительство не поддерживает ретроспективное изменение правил.

Как сообщалось, активный поиск компромисса по вопросу "зеленых" тарифов ведется с осени прошлого года. В отсутствии значительного прогресса участники рынка обратились к Секретариату Энергетического сообщества (ЭС) для медиации этого процесса.

Как писало РБК-Украина, Алексей Гончарук заявил, что через две недели Кабинет министров Украины представит новый макропрогноз. По его словам, Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства уже работает над этим вопросом.

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Новости Украины Кабинет Министров Украинызеленый тарифВерховная РадаАлексей Гончарук
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