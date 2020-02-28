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Минэкоэнерго отбросило медиацию с ЕС относительно "зеленого" тарифа

Новости » Энергетика     28.02.2020 - 10:55
Минэкоэнерго отбросило медиацию с ЕС относительно "зеленого" тарифа
Иллюстративное фото (из открытых источников)

В Минэкоэнерго предложили более жесткий вариант решения проблемы "зеленого" тарифа

Министерство энергетики и защиты окружающей среды предложило инвесторам, которые развивают возобновляемую энергетику в Украине, более жесткий вариант решения проблемы "зеленого" тарифа, таким образом, не дождавшись завершения медиации при участии представителей Секретариата Энергетического сообщества ЕС. Об этом заявил заместитель министра Константин Чижик во время Украинского єнергетического форума, передает РБК-Украина.

Так, представленный вариант предусматривает для солнечных электростанций (СЭС), введенных в эксплуатацию после 2017 года, добровольную реструктуризацию "зеленого" тарифа в виде его снижения:

  • на 15% - для станций мощностью менее 10 МВт,
  • на 20% - для СЭС мощностью от 10 до 50 МВт,
  • на 25% - для СЭС мощностью более 50 МВт.

В то же время для каждой из категорий предлагается продление срока выплат на пять лет. Со своей стороны для ветроэлектростанций (ВЭС) предусмотрено снижение тарифа на 10% также с продлением срока выплат на п'пять лет.

Стоит отметить, что инвесторы достаточно негативно восприняли предложения министерства.

Как ранее писало РБК-Украина, по словам премьер-министра Алексея Гончарука, Министерство энергетики и защиты окружающей среды находится в диалоге с инвесторами в солнечные и ветряные электростанции по поиску компромисса относительно взятых ранее государством обязательств по обеспечению для них ранее утвержденных законодательно "зеленых" тарифов.

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Новости Украины ЕвросоюзинвестицииМинэнергозеленый тариф
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