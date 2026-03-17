Шок у Білому домі: найближча соратниця Трампа оголосила про боротьбу зі смертельною хворобою

06:33 17.03.2026 Вт
Сьюзі Вайлз боротиметься з раком без відриву від роботи в Білому домі
aimg Оксана Гапончук
Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Керівниця апарату Дональда Трампа, 68-річна Сьюзі Вайлз, яку називають однією з найвпливовіших жінок у сучасній американській політиці, повідомила про важку хворобу.

Про це написало видання РБК-Україна з посиланням на її допис у соцмережі X.

Читайте також: Радники Трампа: хто має найбільший вплив на президента та політику США

Як виявилось, у керівниці апарату Білого дому виявили рак молочної залози на ранній стадії. Однак замість тривалої відпустки чи відставки, Сьюзі Вайлз обрала шлях боротьби без відриву від державних справ, а тому і далі продовжить керувати адміністрацією президента США у звичному режимі.

Вона зазначила, що її хворобу лікарі виявили на ранній стадії, а тому прогнози "дуже хороші". Крім того, Сьюзі Вайлз закликала всіх жінок бути уважними до власного здоров’я.

"Майже кожна восьма жінка у США стикається з цим діагнозом. Щодня ці жінки продовжують працювати та підтримувати свої сім’ї, виявляючи силу й рішучість. Тепер я приєдналася до їхніх лав", - написала вона.

Реакція Дональда Трампа та Білого дому

Адміністрація президента миттєво відреагувала на новину, висловивши повну підтримку своїй очільниці: Дональд Трамп назвав Вайлз "однією з найсильніших особистостей", яких він знає, підкресливши її неймовірну працездатність навіть під час медичних процедур.

"Сьюзі, як одна з моїх найближчих і найважливіших радниць, наполеглива та глибоко віддана служінню американському народу", – написав Трамп на Truth Social. "Вона скоро стане кращою, ніж будь-коли!"

В свою чергу Керолайн Левітт, прессекретарка Білого дому, зазначила, що Сьюзі є прикладом справжнього лідерства для всієї команди.

Наразі Вайлз планує поєднувати курс лікування з напруженим графіком у Білому домі. Колеги зазначають, що її присутність на робочому місці є потужним сигналом мужності не лише для політикуму, а й для тисяч американок, які проходять через подібні випробування.

Тривожна статистика: рак у цифрах

Випадок Сьюзі Вайлз знову підняв тему онкозахворювань в США на національний рівень.

Так, за даними Національного інституту раку США, ситуація залишається напруженою: у 2025 році в США зафіксували понад 316 950 нових випадків раку молочної залози. Це становить 15,5% від усіх нових випадків раку в країні.

Хвороба забрала життя понад 42 000 людей минулого року.

До слова, нещодавно 67-річний американський актор Брюс Кемпбелл повідомив, що йому діагностували невиліковну форму раку.

А от затята пропутінська пропагандистка Маргарита Симонян на власному прикладі показала наслідки боротьби з онкологією.

Більше по темі:
Дональд Трамп
Новини
У НАТО не було шансів: українські Magura "потопили" фрегат Альянсу під час навчань
У НАТО не було шансів: українські Magura "потопили" фрегат Альянсу під час навчань
Аналітика
У 2027-му ми можемо підписати договір про вступ в ЄС: інтерв'ю з Тарасом Качкою
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ У 2027-му ми можемо підписати договір про вступ в ЄС: інтерв'ю з Тарасом Качкою