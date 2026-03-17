Шок в Белом доме: ближайшая соратница Трампа объявила о борьбе со смертельной болезнью

Руководитель аппарата Дональда Трампа, 68-летняя Сьюзи Уайлз, которую называют одной из самых влиятельных женщин в современной американской политике, сообщила о тяжелой болезни.

Об этом написало издание РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в соцсети X.

Как оказалось, у руководительницы аппарата Белого дома обнаружили рак молочной железы на ранней стадии. Однако вместо длительного отпуска или отставки, Сьюзи Уайлз выбрала путь борьбы без отрыва от государственных дел, а потому и дальше продолжит руководить администрацией президента США в обычном режиме.

Она отметила, что ее болезнь врачи обнаружили на ранней стадии, а потому прогнозы "очень хорошие". Кроме того, Сьюзи Уайлз призвала всех женщин быть внимательными к собственному здоровью.

"Почти каждая восьмая женщина в США сталкивается с этим диагнозом. Ежедневно эти женщины продолжают работать и поддерживать свои семьи, проявляя силу и решимость. Теперь я присоединилась к их рядам", - написала она.

Реакция Дональда Трампа и Белого дома

Администрация президента мгновенно отреагировала на новость, выразив полную поддержку своей руководительнице: Дональд Трамп назвал Уайлз "одной из самых сильных личностей", которых он знает, подчеркнув ее невероятную работоспособность даже во время медицинских процедур.

"Сьюзи, как одна из моих ближайших и важнейших советниц, настойчива и глубоко предана служению американскому народу", - написал Трамп на Truth Social. "Она скоро станет лучше, чем когда-либо!"

В свою очередь Кэролайн Левитт, пресс-секретарь Белого дома, отметила, что Сьюзи является примером настоящего лидерства для всей команды.

Сейчас Уайлз планирует совмещать курс лечения с напряженным графиком в Белом доме. Коллеги отмечают, что ее присутствие на рабочем месте является мощным сигналом мужества не только для политикума, но и для тысяч американок, которые проходят через подобные испытания.

Тревожная статистика: рак в цифрах

Случай Сьюзи Уайлз снова поднял тему онкозаболеваний в США на национальный уровень.

Так, по данным Национального института рака США, ситуация остается напряженной: в 2025 году в США зафиксировали более 316 950 новых случаев рака молочной железы. Это составляет 15,5% от всех новых случаев рака в стране.

Болезнь унесла жизни более 42 000 человек в прошлом году.