Сходження потяга на Закарпатті: стало відомо, коли відновлять рух

Рух на дільниці Солотвино після сходження трьох вагонів пасажирського поїзда відновлять у неділю, 17 серпня. Наразі усі вагони повернено на рейки і перед повторним відправленням вони мають пройти перевірку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
В Укрзалізниці заявили, що всі вагони, які зійшли з рейок через спеку, мають, згідно процедури, пройти перевірку в депо, перш ніж знову повезуть пасажирів.
Таким чином, рух на дільниці Солотвино буде відновлено в неділю, 17 серпня.
Наразі всі 262 пасажири пасажирського поїзда №84/83 Солотвино-Київ після інциденту були оперативно перевезені резервними вагонами до Києва, а також частково дев’ятьма автобусами в об’їзд ділянки, де проводилися ремонтні роботи.
Очікується, що поїзд прибуде до Києва із затримкою до двох годин.
"Ще раз приносимо вибачення та дякуємо всім пасажирам за розуміння", - зазначили в компанії.
Укрзалізниця наголошує, що всі заходи безпеки та перевірки технічного стану вагонів будуть проведені перед повторним запуском руху, аби уникнути подібних інцидентів у майбутньому.
Нагадаємо, що 15 серпня на Закарпатті відбулося сходження трьох вагонів пасажирського поїзда №39/40 Запоріжжя – Солотвино. На щастя, серед пасажирів та поїзної бригади не було постраждалих.
До слова, у п’ятницю, 15 серпня 2025 року, у південній Данії сталася залізнична аварія, внаслідок якої загинула одна особа, а кілька інших отримали поранення.
При цьому 27 липня близько 400 пасажирів швидкісного німецького поїзда ICE опинилися в пастці в тунелі поблизу Відня через аварійну зупинку.