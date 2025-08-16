UA

Сходження потяга на Закарпатті: стало відомо, коли відновлять рух

Ілюстративне фото: рух поїздів (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Рух на дільниці Солотвино після сходження трьох вагонів пасажирського поїзда відновлять у неділю, 17 серпня. Наразі усі вагони повернено на рейки і перед повторним відправленням вони мають пройти перевірку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

В Укрзалізниці заявили, що всі вагони, які зійшли з рейок через спеку, мають, згідно процедури, пройти перевірку в депо, перш ніж знову повезуть пасажирів.

Таким чином, рух на дільниці Солотвино буде відновлено в неділю, 17 серпня.

Наразі всі 262 пасажири пасажирського поїзда №84/83 Солотвино-Київ після інциденту були оперативно перевезені резервними вагонами до Києва, а також частково дев’ятьма автобусами в об’їзд ділянки, де проводилися ремонтні роботи.

Очікується, що поїзд прибуде до Києва із затримкою до двох годин.

"Ще раз приносимо вибачення та дякуємо всім пасажирам за розуміння", - зазначили в компанії.

Укрзалізниця наголошує, що всі заходи безпеки та перевірки технічного стану вагонів будуть проведені перед повторним запуском руху, аби уникнути подібних інцидентів у майбутньому.

 

Нагадаємо, що 15 серпня на Закарпатті відбулося сходження трьох вагонів пасажирського поїзда №39/40 Запоріжжя – Солотвино. На щастя, серед пасажирів та поїзної бригади не було постраждалих.

До слова, у п’ятницю, 15 серпня 2025 року, у південній Данії сталася залізнична аварія, внаслідок якої загинула одна особа, а кілька інших отримали поранення.

При цьому 27 липня близько 400 пасажирів швидкісного німецького поїзда ICE опинилися в пастці в тунелі поблизу Відня через аварійну зупинку.

