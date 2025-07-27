Аварія в Австрії: сотні пасажирів на 6 годин застрягли у тунелі під Віднем

Близько 400 пасажирів швидкісного німецького поїзда ICE опинилися в пастці в тунелі поблизу Відня через аварійну зупинку. Люди провели понад шість годин без світла та кондиціонера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

Швидкісний поїзд Deutsche Bahn прямував зі столиці Австрії до північнонімецького міста Гамбург.

Проте менш ніж через 15 хвилин подорожі поїзд зупинився в тунелі через відключення електроенергії. Австрійські ЗМІ повідомляли, що пасажири годинами перебували в спеці після того, як кондиціонер вимкнувся.

Освітлення також було частково вимкнено.

Операція з визволення пасажирів з тунелю тривала понад шість годин. Як відомо, до неї залучили більше, як 100 рятувальників.

Чому евакуація тривала так довго

Як виявилось, затримка частково була пов'язана з пасажирами, які в'їжджали в тунель.

За словами залізничного оператора, коли пасажири пересідали на запасний поїзд у тунелі, деякі люди вирішили піти пішки.

З міркувань безпеки електроенергію в тунелі довелося знову вимкнути, що означало, що запасний поїзд не зміг продовжити свій шлях.

Натомість пасажирів евакуювали з тунелю через аварійні виходи. Потім пасажирів доставили назад до Відня на автобусах.