Сход поезда на Закарпатье: стало известно, когда восстановят движение

Иллюстративное фото: движение поездов (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Движение на участке Солотвино после схода трех вагонов пассажирского поезда восстановят в воскресенье, 17 августа. Сейчас все вагоны возвращены на рельсы и перед повторным отправлением они должны пройти проверку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

В Укрзализныце заявили, что все вагоны, которые сошли с рельсов из-за жары, должны, согласно процедуре, пройти проверку в депо, прежде чем снова повезут пассажиров.

Таким образом, движение на участке Солотвино будет восстановлено в воскресенье, 17 августа.

Сейчас все 262 пассажира пассажирского поезда №84/83 Солотвино-Киев после инцидента были оперативно перевезены резервными вагонами в Киев, а также частично девятью автобусами в объезд участка, где проводились ремонтные работы.

Ожидается, что поезд прибудет в Киев с задержкой до двух часов.

"Еще раз приносим извинения и благодарим всех пассажиров за понимание", - отметили в компании.

Укрзализныця отмечает, что все меры безопасности и проверки технического состояния вагонов будут проведены перед повторным запуском движения, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.

 

 

Напомним, что 15 августа на Закарпатье произошло схождение трех вагонов пассажирского поезда №39/40 Запорожье - Солотвино. К счастью, среди пассажиров и поездной бригады не было пострадавших.

К слову, в пятницу, 15 августа 2025 года, в южной Дании произошла железнодорожная авария, в результате которой погиб один человек, а несколько других получили ранения.

При этом 27 июля около 400 пассажиров скоростного немецкого поезда ICE оказались в ловушке в тоннеле вблизи Вены из-за аварийной остановки.

