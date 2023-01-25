Фото: на сході ЗСУ знищили російський штурмовик Су-25 та безпілотник (Getty Images)

Українські війська на східному напрямку знищили ще один російський штурмовик Су-25 та розвідувальний безпілотник "Орлан-10".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.