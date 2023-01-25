ua ru
Ср, 25 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На востоке ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25 и беспилотник

Новина українською →
Среда 25 января 2023 14:27
На востоке ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25 и беспилотник Фото: на востоке ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25 и беспилотник (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские войска на восточном направлении уничтожили еще один российский штурмовик Су-25 и разведовательный беспилотник "Орлан-10".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

"25 января 2023 на восточном направлении подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожен российский штурмовик Су-25 и БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера Вооруженные силы Украины уничтожили еще один российский самолет Су-25 на Донбассе. Всего за прошедшие сутки украинские войска сбили 6 единиц вражеской авиации - штурмовик и пять беспилотников.

Также 22 января ВСУ уничтожили шесть воздушных целей. Среди них штурмовики, вертолет и прочее.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Росавиация Воздушные силы Украины
NEWS
Минобороны Германии ответило, когда "Леопарды" поступят в Украину
Минобороны Германии ответило, когда "Леопарды" поступят в Украину
DAILY
Война все не спишет. Почему Зеленский увольняет чиновников и запрещает им ездить за рубеж
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Война все не спишет. Почему Зеленский увольняет чиновников и запрещает им ездить за рубеж