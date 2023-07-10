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На сході ЗСУ знищили позиції росіян та просунулись на кількасот метрів (відео)

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Понеділок 10 липня 2023 01:18
На сході ЗСУ знищили позиції росіян та просунулись на кількасот метрів (відео) Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Антон Малиновський

На східному фронті в Україні воїни 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка в результаті контрнаступу відвоювала декілька сотень метрів зайнятої території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська.

Повідомляється, що ЗСУ відвоювали ще одну ворожу позицію. На відео, опублікованому Сухопутними військами, видно, як Сили оборони атакують росіян за допомогою дронів та БМП. Відомо, що 59 ОМБР воює поряд з тимчасово окупованим Донецьком.

"Ще на крок ближче до перемоги!" - зазначили у дописі.

Контрнаступ ЗСУ

Останніми тижнями Сили оборони ведуть контрнаступальні дії на східному та південному напрямках. Так, нещодавно повідомлялось, що ЗСУ відкинули ворога біля стратегічно важливої Кліщіївки в Бахмутському районі.

А 7 липня повідомлялось, що наші військові просунулись на Бахмутському напрямку на понад кілометр.

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