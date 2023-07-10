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На востоке ВСУ уничтожили позиции россиян и продвинулись на несколько сотен метров (видео)

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Понедельник 10 июля 2023 01:18
На востоке ВСУ уничтожили позиции россиян и продвинулись на несколько сотен метров (видео) Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Антон Малиновский

На восточном фронте в Украине воины 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка в результате контрнаступления отвоевали несколько сотен метров занятой территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска.

Сообщается, что ВСУ отвоевали еще одну враждебную позицию. На видео, опубликованном Сухопутными войсками, видно, как Силы обороны атакуют россиян с помощью дронов и БМП. Известно, что 59 ОМБР сражается рядом с временно оккупированным Донецком.

"Еще на шаг ближе к победе!" - отметили в сообщении.

Контрнаступление ВСУ

В последние недели Силы обороны ведут контрнаступательные действия на восточном и южном направлениях. Так, недавно сообщалось, что ВСУ отбросили врага у стратегически важной Клищиевки в Бахмутском районе.

А 7 июля сообщалось, что наши военные продвинулись на Бахмутском направлении более километра.

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Война России против Украины Контрнаступление ВСУ
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