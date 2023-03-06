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На сході відновлено стабільне живлення, роботи продовжуються в Одеській області, - "Укренерго"

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Понеділок 06 березня 2023 12:04
На сході відновлено стабільне живлення, роботи продовжуються в Одеській області, - "Укренерго" Фото: на сході відновлено стабільне живлення, роботи продовжуються в Одеській області (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Попри погодні умови в найближчі тижні зростання споживання не очікується. В Одеській області продовжуються роботи для підвищення надійності живлення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку НЕК "Укренерго".

Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже протягом 23 днів й наразі не прогнозується. Споживання зростає, однак це характерно для початку робочого тижня.

"Працюють всі види електростанцій в енергосистемі. Генерації електроенергії в енергосистемі країни достатньо для покриття споживання. Триває незначний імпорт електроенергії. Обсяг наявних доступних потужностей генерації сприяє підвищенню операційної безпеки енергосистеми", - пише "Укренерго".

Обмеження в областях наразі немає, однак у разі зміни ситуації можливе застосування відключень.

На сході внаслідок ремонтних робіт було відновлено надійність живлення регіону.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що з жовтня 2022 року Росія завдала 31 повітряну атаку на енергетичну інфраструктуру України.

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