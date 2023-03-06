На сході відновлено стабільне живлення, роботи продовжуються в Одеській області, - "Укренерго"

Попри погодні умови в найближчі тижні зростання споживання не очікується. В Одеській області продовжуються роботи для підвищення надійності живлення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку НЕК "Укренерго".

Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже протягом 23 днів й наразі не прогнозується. Споживання зростає, однак це характерно для початку робочого тижня.

"Працюють всі види електростанцій в енергосистемі. Генерації електроенергії в енергосистемі країни достатньо для покриття споживання. Триває незначний імпорт електроенергії. Обсяг наявних доступних потужностей генерації сприяє підвищенню операційної безпеки енергосистеми", - пише "Укренерго".

Обмеження в областях наразі немає, однак у разі зміни ситуації можливе застосування відключень.

На сході внаслідок ремонтних робіт було відновлено надійність живлення регіону.