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На востоке возобновлено стабильное питание, работы продолжаются в Одесской области, - "Укрэнерго"

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Понедельник 06 марта 2023 12:04
На востоке возобновлено стабильное питание, работы продолжаются в Одесской области, - "Укрэнерго" Фото: на востоке возобновлено стабильное питание, работы продолжаются в Одесской области (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Несмотря на погодные условия, в ближайшие недели рост потребления не ожидается. В Одесской области продолжаются работы по повышению надежности питания.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу НЭК "Укрэнерго".

Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже в течение 23 дней и пока не прогнозируется. Потребление растет, однако это характерно для начала рабочей недели.

"Работают все виды электростанций в энергосистеме. Генерации электроэнергии в энергосистеме страны достаточно для покрытия потребления. Продолжается незначительный импорт электроэнергии. Объем имеющихся в наличии мощностей генерации способствует повышению операционной безопасности энергосистемы", - пишет "Укрэнерго".

Ограничения в областях пока нет, однако при изменении ситуации возможно применение отключений.

На востоке в результате ремонтных работ была восстановлена надежность питания региона.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что с октября 2022 года Россия нанесла 31 воздушную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины.

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