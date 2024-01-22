На сході України сапери захопили у полон 11 росіян

Українські сапери під час робіт захопили у полон групу з 11 росіян на сході України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ у Telegram.
Як розповіли у відомстві, інженери 808-го окремого полку підтримки ЗСУ виконували бойові завдання на сході України.
В один з днів саперам вдалось захопити в полон групу в якій було 11 росіян.
"Просто уявіть, наскільки люто воюють Збройні Сили, якщо навіть сили підтримки беруть ворогів у полон. Пишаємося та бажаємо вдалого полювання", - сказано у повідомленні.
Нещодавно командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що на Таврійському напрямку українські військові взяли в полон майже 30 російських окупантів.
Також повідомлялося, що Сили оборони взяли в полон щонайменше 41 російського військового з тимчасово окупованого Криму. Більшість із них, імовірно, громадяни України.
Командувач Східного угруповання ЗСУ Олександр Сирський опублікував відео, на якому українські військові взяли в полон командира відділення 350 мотострілецького полку РФ із Санкт-Петербурга.
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