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На востоке Украины саперы захватили в плен 11 россиян

Иллюстративное фото: на востоке Украины саперы захватили в плен 11 россиян (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украинские саперы во время работ захватили в плен группу из 11 россиян на востоке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ в Telegram.

Как рассказали в ведомстве, инженеры 808-го отдельного полка поддержки ВСУ выполняли боевые задания на востоке Украины.

В один из дней саперам удалось захватить в плен группу, в которой было 11 россиян.

"Просто представьте, насколько яростно воюют Вооруженные Силы, если даже силы поддержки берут врагов в плен. Гордимся и желаем удачной охоты", - говорится в сообщении.

Фото: на востоке Украины саперы захватили в плен 11 россиян (t.me/AFUStratCom)

ВСУ берут в плен россиян

Недавно командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что на Таврическом направлении украинские военные взяли в плен почти 30 российских оккупантов.

Также сообщалось, что Силы обороны взяли в плен по меньшей мере 41 российский военный из временно оккупированного Крыма. Большинство из них, вероятно, граждане Украины.

Командующий Восточной группировкой ВСУ Александр Сырский опубликовал видео, на котором украинские военные взяли в плен командира отделения 350 мотострелкового полка РФ из Санкт-Петербурга.

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