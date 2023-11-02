На сході та заході дощі, в низці областей пориви вітру: погода на завтра

"У південно-східній, вдень і у східній частині та на крайньому заході країни хмарно з проясненнями, дощі; на решті території мінлива хмарність, без опадів", - пише пресслужба.

Зазначається, що вітер очікується південно-східний, 5-10 м/с, у західних, місцями і у Вінницькій та Житомирській областях пориви 15-20 м/с.

Температура:

на заході коливатиметься від +6 до +8 вночі й від +13 до +18 вдень;

на півночі коливатиметься від +4 до +6 вночі й від +11 до +14 вдень;

на півдні коливатиметься від +7 до +12 вночі й від +11 до +19 вдень;

на сході коливатиметься від +6 до +9 вночі й від +9 до +13 вдень.

Фото: погода на 3 листопада (meteo.gov.ua)

Погода в Києві та області

"Мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.", - пише пресслужба.

Температура в області вночі +3 - +8, вдень +10 - +15, а в Києві - вночі +4 - +6, вдень +12 - +14.