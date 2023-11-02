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На востоке и западе дожди, в ряде областей порывы ветра: погода на завтра

Фото: погода на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 3 ноября, на востоке и западе Украины ожидаются дожди. В частности порывы ветра возможны в Винницкой и Житомирской областях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.

"В юго-восточной, днем и в восточной части и на крайнем западе страны облачно с прояснениями, дожди; на остальной территории переменная облачность, без осадков", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что ветер ожидается юго-восточный, 5-10 м/с, в западных, местами и в Винницкой и Житомирской областях порывы 15-20 м/с.

Температура:

  • на западе будет колебаться от +6 до +8 ночью и от +13 до +18 днем;
  • на севере будет колебаться от +4 до +6 ночью и от +11 до +14 днем;
  • на юге будет колебаться от +7 до +12 ночью и от +11 до +19 днем;
  • на востоке будет колебаться от +6 до +9 ночью и от +9 до +13 днем.

Фото: погода на 3 ноября (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве и области

"Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.", - пишет пресс-служба.

Температура в области ночью +3 - +8, днем +10 - +15, а в Киеве - ночью +4 - +6, днем +12 - +14.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что синоптики тем временем подвели итоги погоды в Киеве в октябре. Прошлый месяц вошел в семерку самых теплых октябрей в столице с 1881 года.

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