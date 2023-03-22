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На сході Росії стався землетрус

Фото: землетрус у Росії стався 22 березня (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сейсмологи Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру зафіксували землетрус на сході Росії магнітудою 4,9 за 159 кілометрів від селища Омсукчан Магаданської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру.

Повідомляється, що землетрус цього разу стався на глибині 13 кілометрів за 159 кілометрів від селища Омсукчан. Імовірно, підземні поштовхи могли відчути деякі мешканці, а також свійські тварини. Про постраждалих та руйнування не повідомляється.

Це вже другий землетрус у регіоні за кілька днів. 19 березня магнітуда землетрусу неподалік селища Омсукчан склала 5,1 бала.

Раніше ми писали, що у понеділок, 27 лютого, у тимчасово окупованому Криму стався землетрус магнітудою 4,4 бали за шкалою Ріхтера.

Крім того, нещодавно землетрус магнітудою 2,4 за шкалою Ріхтера стався неподалік селища Делятин Надвірнянського району Івано-Франківської області.

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