На востоке России произошло землетрясение

Сейсмологи Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра зафиксировали землетрясение на востоке России магнитудой 4,9 в 159 километрах от поселка Омсукчан Магаданской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Сообщается, что землетрясение на этот раз произошло на глубине 13 километров в 159 километрах от поселка Омсукчан. Предположительно, подземные толчки могли почувствовать некоторые жители, а также домашние животные. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Это уже второе землетрясение в регионе за несколько дней. 19 марта магнитуда землетрясения недалеко от поселка Омсукчан составила 5,1 балла.