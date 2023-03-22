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На востоке России произошло землетрясение

Фото: землетрясение в России произошло 22 марта (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сейсмологи Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра зафиксировали землетрясение на востоке России магнитудой 4,9 в 159 километрах от поселка Омсукчан Магаданской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Сообщается, что землетрясение на этот раз произошло на глубине 13 километров в 159 километрах от поселка Омсукчан. Предположительно, подземные толчки могли почувствовать некоторые жители, а также домашние животные. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Это уже второе землетрясение в регионе за несколько дней. 19 марта магнитуда землетрясения недалеко от поселка Омсукчан составила 5,1 балла.

Ранее мы писали, что в понедельник, 27 февраля, во временно оккупированном Крыму произошло землетрясение магнитудой 4,4 балла по шкале Рихтера.

Кроме того, недавно землетрясение магнитудой 2,4 по шкале Рихтера произошло недалеко от поселка Делятин Надворнянского района Ивано-Франковской области.

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