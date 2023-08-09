На сході росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ та вийти до Куп‘янська, - Маляр

На сході окупанти намагаються прорвати оборону українських військ та вийти безпосередньо до Куп‘янська. А на півдні ЗСУ мають частковий успіх на одному з напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступниці міністра оборони України Ганни Маляр.

Ситуація на сході

"Станом на зараз основним напрямком наступу ворога залишається Куп’янський напрямок. Тут ворог сформував наступальне угруповання і намагається рухатись вперед, втім безуспішно. Оперативна ситуація складна, але контрольована.

Сили оборони України мужньо стримують там наступ ворога", - написала Маляр.

Також армія РФ вже кілька днів веде безуспішні наступальні дії в районі Синьківка Харківської області.

Фото: РФ веде безуспішні наступальні дії в районі Синьківка Харківської області (deepstatemap.live)

За її словами, мета ворога на Куп’янському напрямку - прорвати оборону наших військ та вийти безпосередньо до Куп‘янська.

"Інтенсивність бойових дій та ворожих обстрілів висока. По деяким позиціям буває по декілька змін положення за день. Всі необхідні рішення для підсилення нашої стійкості оперативно прийняті на місці командирами та командуванням східного угруповання військ", - додала заступниця міністра.

На Бахмутському напрямку українські війська продовжують вести наступальні дії на південному фланзі довкола міста Бахмут та закріплюються на досягнутих рубежах. Ворог постійними штурмами робить спроби відновити втрачене положення на околицях Кліщіївки та в районі Зайцеве.

Ситуація на півдні

На півдні Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Зокрема, в напрямку Урожайне, Приютне та Вербове українські бійці мали частковий успіх. Зараз вони закріплюються на досягнутих рубежах.

Своєю чергою росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі Новокалинове, Сєверне, Новомихайлівка та Старомайорське. Однак ЗСУ не залишають ворогу шансу на просування та повернення втрачених позицій.

"І на сході й на півдні ворог зараз зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Наші сили оборони за ці дні дуже суттєво знизили наступальний та оборонний потенціал ворога і не дають йому реалізувати плани", - зазначила Маляр.

Контрнаступ ЗСУ на півдні та сході

За даними Генштабу ЗСУ, на фронті протягом останньої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень. При цьому ЗСУ продовжують наступальні операції на трьох напрямках фронту - Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському.

Українські війська досягли локальних успіхів у Запорізькій області та південніше Бахмута. Окупанти своєю чергою атакують поблизу Авдіївки, Маріїнки та на Лимано-Куп'янському напрямку.