На востоке россияне пытаются прорвать оборону ВСУ и выйти к Купянску, - Маляр

На востоке оккупанты пытаются прорвать оборону украинских войск и выйти непосредственно к Купянску. А на юге ВСУ имеют частичный успех на одном из направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя министра обороны Украины Анны Маляр.

Ситуация на востоке

"По состоянию на сегодняшний день основным направлением наступления врага остается Купянское направление. Здесь враг сформировал наступательную группировку и пытается двигаться вперед, впрочем безуспешно. Оперативная ситуация сложная, но контролируемая.

Силы обороны Украины мужественно сдерживают там наступление врага", - написала Маляр.

Также армия РФ уже несколько дней ведет безуспешные наступательные действия в Синьковке Харьковской области.

Фото: РФ ведет безуспешные наступательные действия в районе Синьковки Харьковской области (deepstatemap.live)

По ее словам, цель врага на Купянском направлении - прорвать оборону наших войск и выйти непосредственно в Купянск.

"Интенсивность боевых действий и вражеских обстрелов высока. По некоторым позициям бывает по несколько изменений положения в день. Все необходимые решения для усиления нашей устойчивости оперативно приняты на месте командирами и командованием восточной группировки войск", - добавила замминистра.

На Бахмутском направлении украинские войска продолжают наступательные действия на южном фланге вокруг города Бахмут и закрепляются на достигнутых рубежах. Враг постоянными штурмами делает попытки восстановить утраченное положение в окрестностях Клещиевки и в районе Зайцево.

Ситуация на юге

На юге Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В частности, в направлении Урожайное, Приютное и Вербовое украинские бойцы имели частичный успех. Сейчас они закрепляются на достигнутых рубежах.

В свою очередь россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Новокалиново, Северное, Новомихайловка и Старомайорское. Однако ВСУ не оставляют врагу шанса на продвижение и возвращение утраченных позиций.

"И на востоке и на юге враг сейчас несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике. Наши силы обороны за эти дни существенно снизили наступательный и оборонный потенциал врага и не дают ему реализовать планы", - отметила Маляр.

Контрнаступление ВСУ на юге и востоке

По данным Генштаба ВСУ, на фронте в течение последних суток произошло более 30 боевых столкновений. При этом ВСУ продолжают наступательные операции по трем направлениям фронта - Бахмутскому, Мелитопольскому и Бердянскому.

Украинские войска достигли локальных успехов в Запорожской области и к югу от Бахмута. Оккупанты в свою очередь атакуют вблизи Авдеевки, Марьинки и на Лимано-Купянском направлении.