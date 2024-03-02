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На сході очікуються пориви вітру, місцями в країні дощі: погода на завтра

Фото: погода на завтра, 3 березня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 3 березня, місцями в Україні дощитиме. На сході швидкість вітру досягатиме 18 м/с.

"Мінлива хмарність. На Закарпатті, Прикарпатті, вдень і на Волині невеликий дощ, на решті території без істотних опадів", - пише пресслужба.

Вітер очікується східний, південно-східний, 5-10 м/с, вдень у східних областях місцями пориви 15-18 м/с.

Температура:

  • на заході коливатиметься від +2 до +6 вночі й від +7 до +12 вдень;
  • на півночі коливатиметься від -2 до +1 вночі й від +4 до +6 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +1 до +4 вночі й від +8 до +10 вдень;
  • на сході коливатиметься від -1 до +1 вночі й від +4 до +7 вдень.

Фото: погода на 3 березня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Києві та області

"Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с", - пише пресслужба.

Очікується, що температура в Київській області очікується вночі від -3 до +2, а вдень від +5 до +10. У  Києві тим часом близько 0 вночі й від +4 до +6 вдень. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що лютий 2024 року став другим у рейтингу найтепліших в історії Києва.

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