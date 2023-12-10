На сході мокрий сніг, а на решті територій ожеледь й туман: погода на завтра

"Хмарно. Часом невеликий, у східних областях та на Закарпатті помірний мокрий сніг та дощ. У східних та центральних областях ожеледь, у південній частині вночі та вранці місцями туман", - пише пресслужба.

На дорогах країни, крім південного сходу, місцями ожеледиця.

Зазначається, що вітер очікується переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура:

на заході коливатиметься від -4 до -2 вночі й від -1 до +2 вдень;

на півночі коливатиметься від -4 до +1 вночі й від -1 до +1 вдень;

на півдні коливатиметься від +0 до +4 вночі й від +5 до +9 вдень;

на сході коливатиметься від -5 до -1 вночі й від -2 до +1 вдень.

Фото: погода на 11 грудня (meteo.gov.ua)

Погода в Києві та області

"Хмарно, часом невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с", - пише пресслужба.

Температура в області вночі та вдень від -3 до -2, а в Києві вночі та вдень близько +0.

Попередження про негоду

"До кінця доби 10 грудня та впродовж 11 грудня у східних та центральних областях ожеледь, на дорогах ожеледиця. І рівень небезпечності, жовтий", - пише Укргідрометцентр.

Також попереджають про ризик порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.