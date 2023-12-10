На сході мокрий сніг, а на решті територій ожеледь й туман: погода на завтра

Завтра, 11 грудня, на сході України й на Закарпатті очікується мокрий сніг й дощ. Тим часом в східних та центральних областях - ожеледь.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.
"Хмарно. Часом невеликий, у східних областях та на Закарпатті помірний мокрий сніг та дощ. У східних та центральних областях ожеледь, у південній частині вночі та вранці місцями туман", - пише пресслужба.
На дорогах країни, крім південного сходу, місцями ожеледиця.
Зазначається, що вітер очікується переважно південно-східний, 5-10 м/с.
Температура:
Фото: погода на 11 грудня (meteo.gov.ua)
Погода в Києві та області
"Хмарно, часом невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с", - пише пресслужба.
Температура в області вночі та вдень від -3 до -2, а в Києві вночі та вдень близько +0.
Попередження про негоду
"До кінця доби 10 грудня та впродовж 11 грудня у східних та центральних областях ожеледь, на дорогах ожеледиця. І рівень небезпечності, жовтий", - пише Укргідрометцентр.
Також попереджають про ризик порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.
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