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На сході мокрий сніг, а на решті територій ожеледь й туман: погода на завтра

Фото: погода на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 11 грудня, на сході України й на Закарпатті очікується мокрий сніг й дощ. Тим часом в східних та центральних областях - ожеледь.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"Хмарно. Часом невеликий, у східних областях та на Закарпатті помірний мокрий сніг та дощ. У східних та центральних областях ожеледь, у південній частині вночі та вранці місцями туман", - пише пресслужба. 

На дорогах країни, крім південного сходу, місцями ожеледиця.

Зазначається, що вітер очікується переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура:

  • на заході коливатиметься від -4 до -2 вночі й від -1 до +2 вдень;
  • на півночі коливатиметься від -4 до +1 вночі й від -1 до +1 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +0 до +4 вночі й від +5 до +9 вдень;
  • на сході коливатиметься від -5 до -1 вночі й від -2 до +1 вдень.

Фото: погода на 11 грудня (meteo.gov.ua)

Погода в Києві та області

"Хмарно, часом невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с", - пише пресслужба.

Температура в області вночі та вдень від -3 до -2, а в Києві вночі та вдень близько +0. 

Попередження про негоду 

"До кінця доби 10 грудня та впродовж 11 грудня у східних та центральних областях ожеледь, на дорогах ожеледиця. І рівень небезпечності, жовтий", - пише Укргідрометцентр. 

Також попереджають про ризик порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

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