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На востоке мокрый снег, а на остальных территориях гололедица и туман: погода на завтра

Фото: погода на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 11 декабря, на востоке Украины и Закарпатье ожидается мокрый снег и дождь. Тем временем в восточных и центральных областях - гололедица.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.

"Облачно. Временами небольшой, в восточных областях и на Закарпатье умеренный мокрый снег и дождь. В восточных и центральных областях гололед, в южной части ночью и утром местами туман", - пишет пресс-служба. 

На дорогах страны, кроме юго-востока, местами гололедица.

Отмечается, что ветер ожидается преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура:

  • на западе будет колебаться от -4 до -2 ночью и от -1 до +2 днем;
  • на севере будет колебаться от -4 до +1 ночью и от -1 до +1 днем;
  • на юге будет колебаться от +0 до +4 ночью и от +5 до +9 днем;
  • на востоке будет колебаться от -5 до -1 ночью и от -2 до +1 днем.

Фото: погода на 11 декабря (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве и области

"Облачно, временами небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с", - пишет пресс-служба.

Температура в области ночью и днем от -3 до -2, а в Киеве ночью и днем около +0.

Предупреждение о непогоде

"До конца суток 10 декабря и в течение 11 декабря в восточных и центральных областях гололед, на дорогах гололедица. И уровень опасности, желтый", - пишет Укргидрометцентр. 

Также предупреждают о риске нарушения движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

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