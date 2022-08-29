UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Схождение вагонов с рельсов в Тернопольской области: движение на участке восстановлено

Фото: На участке железной дороги в Тернопольской области движение поездов восстановлено (РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Движение поездов на участке Максимовка - Подволочиск в Тернопольской области, где 28 августа сошли с рельсов грузовые вагоны, восстановлено по нечетному пути под тепловозной тягой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

"Это означает, что поезда уже начнут возвращаться к своим привычным маршрутам и постепенно сокращать задержки", - отметили в УЗ.

Так, в направлении Львова поезда №55/56 Киев - Ясиня и №705/706 Киев - Перемышль пока будут следовать объездным маршрутом. Все остальные, начиная с №81 Киев - Ужгород, - своим привычными, через Винницу, Хмельницкий и Тернополь.

Поезда со Львова, начиная с №22 Львов - Харьков и №26/236 Ворохта, Черновцы - Одесса, уже будут следовать через Тернополь, Хмельницкий и Винницу.

Напомним, в Тернопольской области сошли с рельсов грузовые вагоны. В связи с этим было ограничено движение для всех поездов Львовского направления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрзализныцяТернопольская область