Возле Тернополя сошли с рельсов вагоны. Ряд поездов задержится
В Тернопольской области на участке Подволочиск - Максимовка сошли с рельсов грузовые вагоны. В результате задержатся несколько пассажирских поездов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзалізниці".
Сообщается, что из-за аварии меняются маршруты и ожидается задержка следующих поездов:
- №706 Перемышль - Киев (будет направляться через Здолбунов);
- №120 Львов - Запорожье (разворачивается на Красное);
- №55 Киев - Ясиня.
Изменения будут и в графике пригородных поездов: рейсы №6207/6208 будут следовать в/из Максимовки вместо Подволочиска.
"Просьба к пассажирам с последующими пересадками обязательно известить о них проводников, мы скоординируем процесс дальше. Все объездные маршруты уже спланированы, так что всех гарантированно довезем", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" планирует открыть три перехода со странами ЕС.
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