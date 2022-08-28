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Возле Тернополя сошли с рельсов вагоны. Ряд поездов задержится

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Тернопольская область, Воскресенье 28 августа 2022 18:34
Возле Тернополя сошли с рельсов вагоны. Ряд поездов задержится Фото: несколько поездов задержатся в путин из-за аварии под Тернополем (uz.gov.ua)
Автор: Юлия Бойко

В Тернопольской области на участке Подволочиск - Максимовка сошли с рельсов грузовые вагоны. В результате задержатся несколько пассажирских поездов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзалізниці".

Сообщается, что из-за аварии меняются маршруты и ожидается задержка следующих поездов:

  • №706 Перемышль - Киев (будет направляться через Здолбунов);
  • №120 Львов - Запорожье (разворачивается на Красное);
  • №55 Киев - Ясиня.

Изменения будут и в графике пригородных поездов: рейсы №6207/6208 будут следовать в/из Максимовки вместо Подволочиска.

"Просьба к пассажирам с последующими пересадками обязательно известить о них проводников, мы скоординируем процесс дальше. Все объездные маршруты уже спланированы, так что всех гарантированно довезем", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" планирует открыть три перехода со странами ЕС.

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