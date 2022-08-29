Сходження вагонів з рейок у Тернопільській області: рух на ділянці відновлено

Рух потягів на дільниці Максимівка - Підволочиськ у Тернопільській області, де 28 серпня зійшли з рейок вантажні вагони, відновлено по непарній колії під тепловозною тягою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

"Це означає, що поїзди вже почнуть повертатися до своїх звичних маршрутів і поступово скорочувати затримки", - зазначили в УЗ.

Так, у напрямку Львова потяги №55/56 Київ - Ясіня та №705/706 Київ - Перемишль поки що прямуватимуть об'їзним маршрутом. Усі інші, починаючи з №81 Київ - Ужгород, - своїм звичними, через Вінницю, Хмельницький і Тернопіль.

Поїзди зі Львова, починаючи з №22 Львів - Харків та №26/236 Ворохта, Чернівці - Одеса, вже будуть прямувати через Тернопіль, Хмельницький та Вінницю.