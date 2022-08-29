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Сходження вагонів з рейок у Тернопільській області: рух на ділянці відновлено

Фото: На ділянці залізниці у Тернопільській області рух потягів відновлено (РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Рух потягів на дільниці Максимівка - Підволочиськ у Тернопільській області, де 28 серпня зійшли з рейок вантажні вагони, відновлено по непарній колії під тепловозною тягою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

"Це означає, що поїзди вже почнуть повертатися до своїх звичних маршрутів і поступово скорочувати затримки", - зазначили в УЗ.

Так, у напрямку Львова потяги №55/56 Київ - Ясіня та №705/706 Київ - Перемишль поки що прямуватимуть об'їзним маршрутом. Усі інші, починаючи з №81 Київ - Ужгород, - своїм звичними, через Вінницю, Хмельницький і Тернопіль.

Поїзди зі Львова, починаючи з №22 Львів - Харків та №26/236 Ворохта, Чернівці - Одеса, вже будуть прямувати через Тернопіль, Хмельницький та Вінницю.

Нагадаємо, в Тернопільській області зійшли з рейок вантажні вагони. У зв'язку з цим було обмежено рух для всіх поїздів Львівського напрямку.

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УкрзалізницяТернопольская область