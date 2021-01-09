Сход лавины в России: спасатели сообщили о первой жертве

На месте схода снежной лавины под Норильском в России нашли тело человека. Он стал первой жертвой в результате катастрофы.

Об этом сообщает РБК.

В МЧС уточнили, что погибшей была женщина.



"Обнаружена пострадавшая женщина (без признаков жизни), поисково-спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 8 января на горнолыжный курорт возле Норильска сошла лавина. Под снежными завалами оказались 5 домиков, в которых, как считалось, могли находиться по меньшей мере пять человек.

Вскоре, спасатели достали семью из-под лавины, которая сошла на горнолыжный курорт в российском Норильске. Еще двое людей выбрались из-под лавины самостоятельно. Всего удалось спасти шесть человек.

Ранее в горах Ирана сошла лавина. В результате лавины погибли 10 человек, а еще как минимум 12 считались пропавшими без вести.