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Сход лавины в России: из-под снега выбрались шесть человек

Норильск, Пятница 08 января 2021 22:42
Сход лавины в России: из-под снега выбрались шесть человек
Фото: последствия лавины возле Норильска (t.me/zhitvnorilske)
Автор: Дмитрий Левицкий

Спасатели достали семью из-под лавины, которая сошла на горнолыжный курорт в российском Норильске. Находились они в одном из заваленных снегом домиков или нет, неизвестно.

Об этом сообщает российское издание "ТАСС" со ссылкой на источники в спасательных службах.

Еще двое людей, по информации источников издания, выбрались из-под лавины самостоятельно.

Поисковая операция на территории горнолыжного курорта "Гора Отдельная" продолжается. В каком состоянии находятся спасенные, информации пока нет.

Напомним, сегодня вечером на горнолыжный курорт возле Норильска сошла лавина. Под снежными завалами оказались 5 домиков, в которых, как считалось, могли находиться по меньшей мере пять человек.

Также РБК-Украина писало, об опасности схода лавин в Карпатах. Значительная снеголавинная опасность ожидалась в горах Ивано-Франковской области.

Кроме того, в конце прошлого года в горах Ирана сошла лавина. В результате лавины погибли 10 человек, а еще как минимум 12 считались пропавшими без вести.

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